Placid et Muzo orphelins

Je n’étais pas un grand lecteur de Pif Gadget, mais je me souviens quand même de ces facétieux Placid et Muzo, un ours noir paresseux et un renard futé. Je devais lire le magazine chez des copains, moi c’était plutôt Spirou. Mais Placid et Muzo, quand même, c’est toute une époque. José Cabrero Arnal au dessin et Pierre Olivier au texte ont créé le duo en 1956 pour Vaillant, devenu Pif Gadget en 1969. Jacques Nicalaou a repris les personnages en 1958, texte et dessin, dans le magazine puis aussi en mensuels de cent pages essentiellement consacrés à ses deux héros. « Je restais des fois quatre jours allongé, un torchon sur les yeux, à chercher et je trouvais mes gags… Pas de téléphone, rien, j’allais à peine manger. En quatre jours, je faisais mon bouquin entièrement », confiait Jacques Nicolaou à une équipe de reportage de France 3 en 2005. Il est décédé le lundi 30 mai. Il avait 91 ans. Une époque qui meurt encore un peu plus.