L’agenda des Livres du Soir

Brussels City of Stories. Expos et évenements autour des histoires que se racontent les Bruxellois dans le métro. Passa Porta, Muntpunt, le théâtre 140 et la Foire du livre de Bruxelles les ont recueillies. Expos pop-up et performances dans les stations Rogier, De Brouckère, Gare centrale, Bourse et Parc pour ré-enchanter le réseau du centre-ville.

Infos : cityofstories.brussels.

Emilie Seron dédicace Boubou en était sûr (La Partie) le samedi 4 de 11 à 13 h à La Licorne, à Uccle.