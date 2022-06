Marc Levy, María Gainza… Les Livres du Soir en bref

Noa **

Marc Levy

Une présidente a été élue en Biélorussie, le sortant rompt le pacte démocratique et refuse la défaite. Les dictatures sont prévisibles. La bande de neuf hackers que Marc Levy réunit pour la troisième fois, moins. Justiciers de l’ombre et des réseaux, ils s’activent à rétablir un peu de justice dans le monde. Avec de grands moyens et au risque, cette fois, d’être repérés et de faire du roman le dernier d’une série efficace et menée grand train.

Robert Laffont / Versilio, 416 p., 21,90 €, ebook 14,99 €

La faussaire de Buenos Aires ***

María Gainza