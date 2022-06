Roland-Garros: une militante s’attache au filet et interrompt la demi-finale

La rencontre entre Casper Ruud et Marin Cilic, remportée en quatre sets par le Norvégien, a été interrompue quelques minutes.

Alors que la rencontre entre Casper Ruud et Marin Cilic battait son plein ce vendredi soir, celle-ci a été interrompue dans le troisième set par l’entrée sur le terrain d’une jeune militante, luttant contre le réchauffement climatique. Cette dernière a déjoué les contrôles de sécurité et s’est attachée au filet, avec un message sur son t-shirt blanc : « Il nous reste 1.028 jours ». Les deux joueurs ont été contraints de rejoindre les vestiaires, le temps de détacher la militante et de l’extraire du terrain.

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’incidents arrive, cela avait été aussi le cas en Premier League, en finale de la Coupe de Belgique ou lors de l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège.