Reine Elisabeth: l’infinie délicatesse de Woochan Jeong

Formé à la Korea National University of Arts avec Kang-Ho Lee et à la Hochschule fuer Musik Hanns Eisler Berlin avec Troels Svane, Woochan Jeong, 23 ans tout juste (il les a fêtés le 25 mai), est un candidat attachant, beau musicien, s’appuyant sur la subtilité et sur une sensibilité extrême plus que sur la flamboyance. Des qualités qui lui ont permis de se distinguer au Concours Tchaikovsky pour jeunes musiciens en 2014 (2e prix), Concours de JoongAng en Corée en 2017 (1er prix) et de recevoir la Mention Honorable au Concours de Prague en 2018.

Au Reine Elisabeth, le Coréen a démontré dès la première épreuve une manière réjouissante de se faufiler entre les notes de sa partition et une capacité à essayer de nous raconter une histoire. Son langage est imagé, engagé, joliment construit par exemple chez Ysaÿe ou Debussy. Et si elle entraîne parfois un certain manque de projection, sa sensibilité fait merveille chez Schubert notamment.