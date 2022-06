Édito: Eden Hazard, l’envie est là mais le physique pas (encore)

Le cœur léger, l’esprit libéré, le sourire retrouvé, c’est un Eden Hazard, tête haute et fier, qui est monté sur la pelouse d’un stade Roi Baudouin plein à craquer et heureux de revoir son capitaine d’entrée de jeu. Mais le chemin reste encore long avant de revoir l’Eden flamboyant.

Il faut remonter au 13 novembre 2021 pour voir Eden Hazard titulaire avec les Diables rouges (face à l’Estonie) et au 23 janvier dernier pour connaître pareille situation sous la vareuse du Real Madrid (face à Elche). Un bail !

Quand on aime le football, on ne peut qu’apprécier des joueurs de la trempe d’Eden Hazard. La plaque qui le gênait tant, qui l’empêchait d’être à 100 % et de se donner à fond sans arrières pensées, a été enlevée. De quoi le délivrer d’un poids. Tous les ingrédients étaient réunis face aux Pays-Bas pour le relancer : un contexte favorable, un public acquis à sa cause…