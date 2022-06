Diables rouges: le chemin est encore long pour Eden Hazard

Dans un stade comble acquis à sa cause avec l’espoir de le revoir au même niveau que lors de la Coupe du monde 2018, face à un adversaire de prestige et avec le brassard pour la 52e fois de sa carrière – un record (voir ci-dessous)! –, les circonstances étaient belles pour qu’Eden Hazard enclenche officiellement le plus grand contre-la-montre de sa carrière: être prêt physiquement et mentalement pour le début du Mondial qatari à la mi-novembre. Ce sera tout sauf un long fleuve tranquille pour le pensionnaire du Real Madrid.