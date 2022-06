Axel Witsel réagit à la lourde défaite des Diables contre les Pays-Bas: «Il vaut mieux se prendre une claque maintenant qu’à la Coupe du monde»

Humilié à domicile par les Pays-Bas (1-4), les Diables rouges ont connu des débuts catastrophiques en Nations League ce vendredi. Interrogé au micro de RTL Sport après la rencontre, Axel Witsel a analysé la défaite des Belges.

« En première période ça a été même si on leur a parfois laissé un petit peu trop la possession. En deuxième mi-temps, ils ont marqué à chaque fois qu’ils partaient au but et ils nous ont fait mal. On n’a pas été assez costaud défensivement et on n’a pas su leur faire mal quand on avait le ballon », a souligné le milieu de terrain belge. « C’était un match important, mais il vaut que ça arrive ici qu’à la Coupe du monde au Qatar. C’est une claque, mais il vaut qu’on se la prenne maintenant. Il va maintenant falloir tout donner et on se doit de se rattraper et de prendre les trois points contre la Pologne. »