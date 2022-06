Roberto Martinez sur la blessure de Romelu Lukaku: «Ça ne sent pas bon»

Roberto Martinez, à six mois de la Coupe du monde, devons-nous être inquiets de ce résultat?

Non, il ne reste pas six mois avant la Coupe du monde… mais dix-sept jours en terme de période internationale. Si on veut faire un résultat au Mondial, nous devons mieux jouer. Nous avions bien débuté la rencontre mais ensuite, nous n’avons pas su gérer le tempo et l’intensité imposée par les Pays-Bas.

Après la blessure de Lukaku, c’est comme si tout s’écroulait pour votre équipe…

Le premier but arrive au bon moment pour les Pays-Bas, aussi, et le 0-2 juste après la pause a également été un gros coup. À l’inverse, je suis content de l’attitude de Leandro Trossard qui a pris sa place et qui s’est montré dangereux. Ce ne fut pas le seul coup dur pour nous.