L’énergie, Engie et l’État belge: le retour du dindon de la farce

On va nous dire que tout est plus compliqué qu’il n’y paraît et qu’il faut arrêter de tout voir dans l’énergie et le nucléaire en Belgique, comme un match sans fin entre une société française privée, Engie (autrefois Suez) et l’Etat belge, ou de façon manichéenne et gauchiste comme le siphonnage de bénéfices et autres dividendes belges par Paris. Mais le présent nous force à replonger dans la marmite du passé.