«Les deux pieds sur terre», «Trop d’erreurs»: les Diables rouges conscients d’avoir été décevants contre les Pays-Bas

Il a été plutôt présent dans le grand rectangle belge avec des rafales oranges au fil des minutes et quatre buts concédés par la Belgique. « C’était trop facile pour les Pays-Bas », reconnaît Trossard. « On a fait trop d’erreurs et on a perdu des bêtes ballons. Eux, ils ont pleinement profité des espaces sur le terrain et ils nous ont punis. C’est une très belle équipe avec de la qualité et des bons joueurs dans chaque ligne. »

Une correction qui éloigne fortement les Diables rouges d’un deuxième « Final Four » au printemps 2023. Avec quel impact sur les trois matches à venir (deux fois contre la Pologne et face au pays de Galles) ? « On doit réagir lors des trois prochains matches », estime Trossard. « On doit se reconcentrer durant les entraînements et avoir une réaction face à la Pologne qui sera un tout autre adversaire. Après, tout n’a pas été mauvais ce vendredi soir. On a notamment bien entamé la rencontre. Mais on a commis trop d’erreurs. »