L’épidémiologiste Antoine Flahaut: «Il semble que l’on repart sur une nouvelle vague de coronavirus»

Et d’identifier l’origine de cette vague : des sous-variants « identifiés en Afrique australe » et nommés BA.4 et BA.5.

La France n’est pas le seul pays concerné : Royaume-Uni, Allemagne et Suisse n’y échappent pas. « On sait que les vaccins fonctionnent sur les formes graves. Mais malheureusement, on est assez mal protégés de la transmission du virus et des formes bénignes pour la plupart d’entre nous. »