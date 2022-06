Guerre en Ukraine: Kiev prédit une date de fin à l’offensive russe

Combien de temps durera encore la guerre en Ukraine ? Kiev pense avoir une idée sur la question. Interrogé par un média russe d’opposition (Medusa), Mykhaylo Podolyak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, estime que le conflit prendra fin dans deux à six mois.

Ce qui fera la différence ? La façon dont les sociétés en Europe, en Ukraine et en Russie voient la guerre. Podolyak estime que les négociations entre Kiev et Moscou seront à nouveau possibles si la situation sur le terrain change et que la Russie n’a plus le sentiment de pouvoir imposer ses conditions.