Roméo Elvis revient sur l’affaire de l’agression sexuelle dans son nouvel album

« Je ne suis pas là pour livrer un journal intime ou un album-thérapie, ma vie est plus complexe que juste une affaire », nuance auprès de l’AFP Roméo Elvis. « Je reviens sur cette affaire mais aussi sur d’autres choses dans mon album, une remise en question était nécessaire. Je suis au clair avec ça, je me suis excusé personnellement et publiquement. Maintenant, je suis prêt à parler musique », ajoute-t-il.

« Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne », poursuivait le frère de la chanteuse Angèle.

« Ça voudrait dire que je suis content que ce soit arrivé. Non, une remise en question était nécessaire à ce moment-là, c’est un travail complet. On se pose des questions et on en pose aux autres », glisse l’artiste.