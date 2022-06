Ecolo veut offrir 30.000 euros à tous les Belges de 25 ans

Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet proposent de « prélever 1 % du patrimoine des 1 % des Belges les plus riches » pour financer cette mesure.

Ecolo veut permettre aux jeunes d’entrer dans la vie active avec une aide financière non négligeable. Les deux coprésidents du parti, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet, interrogés par la DH, veulent offrir 30.000 euros sans conditions aux Belges de 25 ans.

« Dans le contexte actuel de crise qui dure, beaucoup d’injustices sont vécues, particulièrement par les jeunes, qui font beaucoup plus appel au revenu d’intégration social », argumentent-ils dans le quotidien. « Le taux de chômage est quatre fois plus élevé chez les jeunes. (…) On veut les aider en leur attribuant un capital universel de solidarité. »