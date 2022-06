Une drogue «très dangereuse» circule dans un festival en Belgique

Le parquet du Limbourg et la police tiennent à mettre en garde contre cette pilule très dangereuse et potentiellement mortelle. « La pilule contient pas moins de 300 milligrammes de MDMA. C’est 4 fois plus élevé qu’une pilule d’ecstasy normale. Une pilule d’ecstasy est très dangereuse à partir d’un niveau de 125 milligrammes. » L’année dernière, un visiteur du festival, la cinquantaine, est décédé à Houthalen-Helchteren après avoir ingéré une dangereuse pilule d’ecstasy.