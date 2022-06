Les Diables rouges ne doivent pas tendre l’autre joue face à la Pologne!

Évidemment, il y a peu de motifs de satisfaction après une telle déroute. Les Néerlandais ont joué le jeu, là où les Belges ont pris les choses sans doute un peu trop à la légère. Le statut d’ex-numéro 1 au classement FIFA, cela se défend et pas uniquement dans une Coupe du monde ou un Euro.

À l’issue du match, dans les travées du stade Roi Baudouin, les critiques pleuvaient… « Avec une équipe et une mentalité pareilles, on ne passera jamais le premier tour au Mondial » pouvait-on entendre ou encore « Eden, c’est génial de le revoir sur un terrain mais il n’avait plus de jus après un quart d’heure ». Roberto Martinez n’a pas échappé non plus aux critiques du public : « placer Kevin De Bruyne en pointe de l’attaque et Romelu Lukaku sur le flanc droit, c’est un échec ».

Si la saison a été longue et éprouvante, elle l’a été aussi pour nos voisins néerlandais. Prendre de haut la Nations League, c’est plutôt navrant pour une génération dorée à laquelle il manque un trophée. Cristiano Ronaldo l’a jouée à fond jadis et l’a gagnée.

Et que dire de Lionel Messi qui a été éblouissant face à l’Italie dans la « Finalissima » remportée par l’Argentine 0-3. Une coupe, même sans grande valeur, était en jeu et Messi, toujours pas rassasié, la voulait dans son armoire à trophées. Enfin, n’oublions pas que la Belgique souhaite organiser le prochain Final Four de la Nations League, ce serait donc bien que les Diables rouges en fassent partie… n’est-ce pas une source de motivation ?

Il reste trois matches (deux contre la Pologne et un au Pays de Galles) en ce mois de juin pour redresser la barre. Ce sera sans doute sans Lukaku, blessé à la cheville.

Pour Roberto Martinez, ces trois rencontres, face à des adversaires de qualité, doivent lui permettre de faire de « vrais » essais et peut-être enfin oser lancer de jeunes joueurs afin qu’ils puissent acquérir l’expérience internationale nécessaire.

Face aux Pays-Bas, le coach fédéral a montré à quel point il restait fidèle à ses « cadres » vieillissants. Ce vendredi, on approchait les 100 ans (99 exactement) en additionnant l’âge des trois défenseurs Toby Alderweireld (33), Dedryck Boyata (31) et Jan Vertonghen (35). Dans le onze aligné d’entrée de jeu, seuls trois joueurs avaient moins de 30 ans : Romelu Lukaku (29 ans), Hans Vanaken (29 ans) et Timothy Castagne (26 ans). Inquiétant !

Après une soirée cauchemardesque face à une équipe qui semble moins solide que des formations comme l’Argentine, le Brésil, l’Espagne, le Portugal ou la France, difficile de ne pas pointer du doigt le coach. Les choix n’ont pas payé. Kevin De Bruyne en pointe et Lukaku à gauche, cela n’a pas du tout déstabilisé la défense batave dirigée par un immense Virgil Van Dijk. Dans une position plus défensive, Hans Vanaken a été transparent. Enfin, les Néerlandais sont entrés dans l’arrière-garde belge comme dans du gruyère. Sans un Mignolet, niveau Champions Playoffs, l’addition aurait pu être nettement plus salée.

« Mieux vaut prendre une claque ici qu’à la Coupe du monde », a souligné Axel Witsel. Il a raison à condition qu’on en retienne effectivement les leçons.

Certains se retrancheront derrière le principe que la Belgique n’est pas la seule grande nation à avoir chuté. La France a été battue par le Danemark à domicile (1-2) et la Croatie, futur adversaire au Qatar en novembre prochain, a été humiliée à la maison par l’Autriche (0-3).