C’est du belge. Les armes, cette maladie américaine (mais pas que)

On ne connaît pas encore les raisons qui ont poussé Salvador Ramos, 18 ans, à vider le chargeur de son fusil d’assaut, à Uvalde, au Texas, le 24 mai dernier, tuant dix-neuf élèves de la Robb Elementary School et deux enseignantes. On sait en revanche que le jour de son anniversaire, la première chose qu’il a faite a été de s’acheter deux fusils d’assaut dans un magasin d’armes local.

Trois jours plus tard avait lieu à Houston la convention annuelle de la National Rifle Association (NRA), le principal lobby des armes aux Etats-Unis. De quoi remettre sur le tapis l’éternel débat sur le port des armes aux Etats-Unis. Et pas seulement, mais aussi en France.