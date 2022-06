Rallye de Sardaigne: parti à la faute, Thierry Neuville est contraint à l’abandon (vidéo)

Samedi, il avait bien entamé sa journée avec le 3e temps dans l’ES10 puis le 2e dans l’ES11. Dans la 12e spéciale, Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe ont vu leur voiture se retrouver sur le flanc. Ils sont parvenus à remettre leur Hyundai sur la route et repartir avant de renoncer quelques kilomètres plus tard.