Les Diables rouges égratignés par la presse néerlandaise: «La Belgique? Un moteur usé»

Après une prestation tout simplement indigne de leur rang, les Diables devaient s’attendre à être fortement critiqués dans la presse, qu’elle soit belge ou étrangère. Parmi elle, la presse néerlandaise, toujours présente quand elle peut ne pas épargner son voisin…

Pour le Algemeen Dagblad, « face à une Belgique dramatique, l’équipe de Louis van Gaal a réalisé un excellent match, se montrant plus tranchante et plus inspirée que l’adversaire en tout point. Ce n’est que lorsque le but de Timothy Castagne a été refusé que le public s’est réjoui, en vain. »