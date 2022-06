Heureuse nouvelle pour Thibaut Courtois: le Diable rouge a demandé sa compagne en mariage!

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que tout va pour le mieux pour Thibaut Courtois. Au terme d’une saison d’un niveau époustouflant, le gardien de but du Real Madrid a remporté la Liga et la Ligue des Champions. Ce qui lui a valu d’être nommé parmi les favoris à l’attribution du Ballon d’Or. Sur le plan sportif, l’ancien du Racing Genk vit donc un rêve éveillé. Mis à part, bien évidemment, la pubalgie qu’il traîne depuis plusieurs semaines et qui l’empêche de disputer la Nations League avec l’équipe nationale en ce mois de juin.

Parti du centre d’entraînement de Tubize sur ordre médical, le portier des Diables a donc décidé de passer un peu de temps avec sa compagne, Mishel Gerzig. Mais ce n’est pas tout : comme on peut manifestement le voir sur ces clichés qui ont fuité sur les réseaux sociaux, le Madrilène a demandé le mannequin israélien en mariage !