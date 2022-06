Voici ce dont souffre Alexander Zverev après sa terrible blessure à Roland-Garros

Sur une reprise d’appui lors du deuxième set, Zverev s’est violemment tordu la cheville après un coup droit frappé en bout de course. Il s’est écroulé, s’est roulé sur le sol en terre battue en criant de douleur et, quelques minutes plus tard, le visage crispé par la souffrance, a été évacué en fauteuil roulant. Il est revenu sur le court Central en s’appuyant sur des béquilles pour officialiser son abandon. Le score était de 7-6 (10/8), 6-6 en faveur de Nadal.

Jusqu’à ce qu’il se torde la cheville, l’Allemand de 25 ans poussait l’Espagnol aux 21 trophées record en Grand Chelem dans ses retranchements depuis plus de trois heures. Ce qui, forcément, rend la blessure encore plus rageante pour le tombeur de Carlos Alcaraz.

Ce samedi, Alexander Zverev a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, ce qui a permis d’en savoir plus sur sa blessure. « Je suis sur le chemin du retour. Selon les premiers examens médicaux, il semblerait que je me sois déchiré plusieurs ligaments au pied droit. Je retournerai lundi en Allemagne pour de plus amples examens, et pour déterminer le meilleur moyen de revenir », a-t-il expliqué sur son compte Instagram, avant une vague de remerciements.