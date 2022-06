RTBF: du changement sur Tipik

On s’étonnera du timing de communication : un samedi du week-end de Pentecôte à 18h… Dans un laconique communiqué, la RTBF annonce la fin de l’émission de Sélim et Malou en radio sur Tipik la semaine entre 16h et 20h. Les deux animateurs, qui occupaient la case horaire depuis deux ans, « ont décidé de poursuivre leur carrière via des chemins séparés ».

Le service public annonce déjà qu’un nouveau projet est en gestation et est attendu à la rentrée pour cette tranche horaire, actuellement dominée par le « 16-20 » de David Antoine et ses acolytes sur Radio Contact.