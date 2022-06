Dedryck Boyata, une histoire avec les Diables toujours aussi contrariée

Ses oreilles ont sifflé. Et pas seulement en raison des huées des supporters belges abasourdis par la déconfiture de leurs protégés. Aussi en raison des invectives répétées de ses coéquipiers Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld les premiers.

À plusieurs reprises, le défenseur central du Hertha Berlin a été pris pour cible par ses coéquipiers suite à ses nombreuses erreurs techniques sur le terrain. La plus flagrante, ce fut sur le deuxième but néerlandais inscrit par Depay où il manque une passe facile vers Onana. Quelques secondes plus tard, le joueur du Barça célébrait le premier de ses deux buts de la soirée.

Sur les trois autres réalisations adverses, l’arrière central aurait pu faire les choses mieux. Beaucoup mieux. Mais il y a des jours comme ceux-là où rien ne tourne en votre faveur et le bonheur d’évoluer en équipe nationale se transforme en cauchemar. « Cela arrive de faire des erreurs et nous ne pouvons pas le blâmer », estimait Roberto Martinez, toujours enclin à soutenir ses ouailles dans les moments les plus délicats. « Il a eu une saison très intense sur le plan psychologique avec le Hertha. »