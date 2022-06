Roland-Garros: Iga Swiatek s’impose en patronne

Intouchable depuis le mois de février, la Polonaise s’offre un 2e Roland-Garros avec une 35e victoire d’affilée. Ceci, après une finale réglée en seulement 1h08 (6-1, 6-3) contre une Coco Gauff trop nerveuse et dépassée par l’événement, à 18 ans…

Elle était arrivée à Paris, voici deux semaines, avec la pancarte d’énorme favorite, elle est repartie, ce samedi, avec la Coupe Suzanne-Lenglen, la deuxième de sa jeune carrière (elle n’a que 21 ans, pour rappel).

Iga Swiatek, nº1 mondiale après la retraite de Ash Barty, a confirmé qu’elle était prête pour assumer ce nouveau statut de reine du circuit mondial. Et pas qu’en remportant son deuxième Roland-Garros en trois éditions, mais bien sûr, en se montrant intraitable sur tous les courts du monde et toutes les surfaces, depuis le mois février ! Elle vient, en effet, de remporter, de suite, Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et désormais Roland-Garros, soit 35 matches d’affilée, record dans les années 2000 de Venus Williams égalé !