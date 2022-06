Diables rouges: une génération sans dorure?

« Il vaut mieux prendre une claque maintenant que lors de la Coupe du monde au Qatar ». Axel Witsel a raison, même si les discours de ses partenaires ont de quoi surprendre. « Nous irons là-bas pour décrocher le titre ». « La Belgique n’est peut-être plus le candidat numéro 1 mais elle fait toujours partie des favoris pour soulever le trophée ». Les mots déclamés par Eden Hazard et autres étonnent, très certainement parce qu’ils ne collent plus à la réalité…

Nous sommes le 15 août 2012 et les Diables mangent leurs rivaux dans le derby des Plats Pays. 4-2, le score est sans appel, la génération dorée est en route. Celle qui a vu sa dorure s’arracher, ce vendredi soir, presque dix ans plus tard, face à des Hollandais bien plus déterminés.

La plus belle preuve se situe dans l’intensité mise de chaque côté. Les Diables manquaient de justesse, de précision et de jus. En face, tout était dicté par de la vitesse, de l’envie et surtout de la fraîcheur. « Jouer quatre matches en fin de saison, c’est honteux pour les organismes ». Kevin De Bruyne a raison, tout comme il oublie que du côté adverse, un Virgil Van Dijk, pour ne citer que lui, a joué plus de minutes que lui. Le robuste défenseur de Liverpool était pourtant le roi dans son rectangle, mais aussi le premier relanceur de ses couleurs. Est-ce que tout ne se joue pas finalement dans un coin de la tête ? Est-ce que notre équipe nationale a encore envie de se faire mal, en dépit de l’âge plus que grandissant de ses cadres et le cruel manque de temps de jeu dans tous les secteurs de jeu ?

L’autre aspect qui a de quoi étonner, c’est la tendresse dans les duels. Seul Amadou Onana, monté à la pause, a réussi à se faire respecter. Certes, son gabarit joue à son avantage mais d’autres éléments peuvent se targuer de posséder autant de muscles. Ils ont pourtant été écrasés par des mecs pas forcément plus puissants, mais tout simplement désireux de se montrer. Et de prouver leur valeur sur la scène mondiale. Nos Diables n’ont plus faim, ni de matches ni d’efforts, un constat qui peut paraître dur mais qui se doit de changer au plus vite. « Nous avons encore 17 jours internationaux pour gommer nos erreurs ». Roberto Martinez n’est pas dupe, il sait que son groupe n’est pas dedans. La faute à un manque criant de rythme chez ses cadres. Des joueurs qui n’ont plus leur place dans leur club, des garçons qui doivent se trouver un nouveau port d’attache ou des hommes sans ressources physiques. Une Coupe du monde se joue au mental, bien plus qu’au talent. Intrinsèquement, et en dépit du poids des années, nos Diables ne doivent rendre des comptes à personne. Sur l’autel de l’envie par contre…