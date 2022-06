Jubilé de platine d’Elizabeth II: Queen, Duran Duran et Diana Ross pour un concert géant à Londres (photos)

Dans le public se trouvent plusieurs membres de la famille royale, dont le prince Charles et son fils William, sa femme Kate et deux de leurs jeunes enfants, George et Charlotte.

Queen + Adam Lambert a lancé la soirée avec les tubes «We Will Rock You» puis «Don’t Stop Me Now» devant 22.000 spectateurs, dont 10.000 tirés au sort et 5.000 travailleurs clés de la pandémie, agitant des drapeaux de l’Union Jack.

Dans le public se trouvent aussi plusieurs membres de la famille royale, dont le prince héritier Charles et son fils William, venu avec sa femme Kate et deux de leurs jeunes enfants, George et Charlotte. Mais la vraie star de la soirée, Elizabeth II, est absente en raison d’une santé fragile, ayant préféré regarder le concert à la télévision, retransmis en direct sur la BBC.

Reuters

AFP

«C’est merveilleux d’être de retour», a confié le guitariste de Queen, Brian May, sur la BBC, 20 ans après avoir marqué les esprits en interprétant l’hymne national «God Save the Queen» perché sur le toit du palais, pour le jubilé d’or de la souveraine. «Nous voulons apporter de la joie (...) après tout le malheur que nous avons vécu», a confié le batteur Roger Taylor.

Le prince Charles, 73 ans, et son fils aîné William, bientôt 40 ans, doivent rendre hommage à leur mère et grand-mère durant le spectacle qui se terminera avec la première performance live depuis 15 ans au Royaume-Uni de la diva américaine Diana Ross.

AFP

La soirée, organisée sur une scène aménagée autour du monument en souvenir de la reine Victoria, célèbre l’apport du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth à la musique, l’environnement, le sport et la comédie musicale, durant les 70 ans de règne d’une reine immensément populaire, mais de plus en plus absente en raison de problèmes de santé.

Espérant échapper à la pluie, des dizaines de milliers de badauds, sans tickets, suivaient le concert depuis le Mall, prestigieuse artère donnant sur le palais.