De violents orages frappent la France: une victime à Rouen

Dans les Landes et le Gers, des grêlons de plusieurs centimètres sont tombés sur une partie du vignoble d’Armagnac, ont indiqué à l’AFP des viticulteurs et responsables locaux.

« Ce couloir de grêle a suivi toute la frontière lando-gersoise et on estime entre 4 à 5.000 le nombre d’hectares de vignes touchés et à plusieurs dizaines de milliers d’hectares les cultures impactées dans le Gers », a affirmé le président de la chambre d’agriculture départementale Bernard Malabirade. « A Montréal-du Gers, on a eu des grêlons plus gros qu’une balle de golf ! », selon le directeur de l’interprofession de l’Armagnac Olivier Goujon.