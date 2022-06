Les orages s’abattent sur la Belgique cette nuit

On attend jusqu’à 30 litres par mètre carré en une heure. Le numéro 1722 a été activé.

« Ces orages pourront être assez violents par endroits avec beaucoup de pluie en très peu de temps », avertit l’IRM. Ainsi, par endroits des cumuls jusqu’à 30l/m2 en une heure seront possibles. Cette perturbation pluvio-orageuse se déplacera ensuite vers l’Allemagne et les Pays-Bas.

En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l’assistance des pompiers est nécessaire, il est possible d’introduire une demande via l’e-guichet www.1722.be ou d’appeler le 1722, souligne le SPF Intérieur dans un communiqué. Il rappelle que le 112 est réservé aux situations où la vie d’une personne est en danger.