Reine Elisabeth: Ybai Chen, une incroyable aisance au service d’une pénétrante intelligence du texte

Ybai Chen (Chine), 20 ans est un fort en thème. Chacune de ses apparitions devient une démonstration péremptoire.

Dès l’âge de 5 ans, il commence ses études au conservatoire de Shangaï avant de les poursuivre à l’Universität der Künste de Berlin et à la Hocheschule für Musik de Bâle ainsi qu’au travers d’une kyrielle de prestigieuses masterclasses. Lauréat des concours Enescu et Lutoslawski (2018), il est 5e Prix du Concours Tchaikovski l’année suivante. Comme Niederhauser, il joue un Carlo Giuseppe Testore. ce luthier milanais à cheval sur les XVIIe et XVIIIe siècles. Il a su imposer au fil des épreuves une personnalité radieuse, propre à épouser les styles les plus divers et dans des interprétations qui vont toujours à l’essentiel .