Gilles Arnaud Bailly, battu en finale du simple juniors de Roland-Garros: «Ce fut une expérience incroyable»

Sur le Court Simonne-Mathieu, le joueur du club de Visé, 16 ans, s’est incliné 7-6 (7/5), 6-3 en 2h01 contre le Français Gabriel Debru (ITF 15), tête de série nº14 du tableau, 16 ans également.

« Ce fut une expérience incroyable », a-t-il confié après sa défaite. « Je me suis bien senti pendant le match. Gabriel a aussi fait ce qu’il fallait faire. Il était présent aux moments importants. J’ai eu beaucoup de balles de break au début. Il a bien servi. Donc, on était proches. J’ai gagné mes jeux de service plus facilement que lui. J’ai eu des balles de break, mais je n’ai pas pu concrétiser. Et à 6 partout, cela s’est joué à trois fois rien. Dans le deuxième set également, il a fait le break à 4-3 mais j’ai eu des occasions pour revenir. C’est lui qui a mieux joué à ce moment-là. Félicitations à lui. »