Record de chaleur pour un mois de juin en France

Tous mois confondus, au Cap Corse, il s’agit de la huitième valeur la plus élevée relevée sur cette station ouverte en 1917. Les sept autres avaient toutes été relevées entre la fin juillet et début août.

«Il fait une chaleur terrassante aujourd’hui. Je reste cloîtrée à l’intérieur. Le linge sèche en cinq minutes, on est plus habitué à ces température durant les mois de juillet et août qu’en juin», a indiqué à l’AFP Elizabeth Lembezat, retraitée dans la commune littorale de Macinaggio, à l’extrémité nord du Cap Corse.