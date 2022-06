Charles De Ketelaere dans le viseur de l’AC Milan: «C’est le Francesco Totti belge», assure Vital Borkelmans

« Je connais Charles depuis qu’il est enfant. Ses parents sont amis, donc nous nous parlons beaucoup. Enfant, il était également doué pour le tennis, mais à 16 ans, il a choisi la bonne voie. Celui qui le recrute sera bien loti pour les dix prochaines années », a déclaré l’ancien brugeois au quotidien italien, dans des propos rapportés par le Nieuwsblad. « Je le considère comme le Francesco Totti belge. Il voit des passes que les autres ne voient pas, et il est techniquement doué. La saison dernière, il a également appris à marquer des buts. En tant que faux neuf, il a marqué près de vingt buts ! »

Et s’il venait à signer dans le club lombard, De Ketelaere rejoindrait également Alexis Saelemaekers, récent champion d’Italie avec Milan. « Alexis Saelemaekers ? À Anderlecht, il a joué en tant qu’arrière droit. Stefano Pioli (le coach de l’AC Milan, NDLR) en a fait un bien meilleur joueur. Mais avec De Ketelaere, Milan ferait un bond en avant, qualitativement parlant. Il pourrait former une paire en or avec quelqu’un comme Divock Origi devant lui en attaque. »