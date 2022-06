Pourquoi certains jeux vidéo ne sortiront jamais en Belgique

Plusieurs éditeurs évitent soigneusement de sortir leurs jeux dans le Royaume à cause de leur modèle économique controversé : les « loot boxes », ces récompenses virtuelles assimilées à de la loterie et donc interdit aux mineurs. En Europe, de nombreuses voix s’élèvent pour demander une législation plus contraignante contre ces pratiques très lucratives.

A première vue, « Fifa », « Mario Kart » et « Diablo » n’ont pas grand-chose en commun au-delà du fait d’être des licences extrêmement populaires de jeux vidéo. En Belgique toutefois, ils tombent tous les trois sous le coup de la loi. Pour les joueurs belges en effet, certains de ces jeux sont en partie ou totalement inaccessibles. Les derniers jeux Fifa, par exemple, sont amputés du mode de jeu en ligne le plus populaire « FUT », tandis que Mario Kart Tour, le jeu de course sur Android et iOS de Nintendo est inaccessible dans le royaume. Ce jeudi, « Diablo Immortal », le jeu développé par Activision Blizzard sur les mêmes plateformes est sorti dans le monde entier. Sauf chez nous.