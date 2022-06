Roland-Garros: Rafael Nadal face à son meilleur élève en finale

Le Maître de Roland-Garros face à son meilleur élève : on ne peut pas mieux résumer la finale messieurs de ce dimanche (dès 15h) qui opposera celui qui paraît immortel à Paris à celui qui a peut-être le plus appris de lui. Car si Rafael Nadal (5e mondial à 36 ans) et Casper Ruud (8e à 23 ans) ne se sont jamais affrontés sur le circuit, ils s’entraînent régulièrement ensemble à la « Rafael Nadal Academy » à Majorque. Ce qui explique aussi pourquoi, depuis 2020, le joueur d’Oslo est celui qui a gagné le plus de matches (65) et le plus de titres (7) sur terre battue !

De là à empêcher le Maître de fêter son 14e sacre à Auteuil, il y a sans doute encore de la marge. Bien qu’il faudra rester attentif aux conditions de jeu que nous réserve cette finale. La météo pourrait à nouveau être pluvieuse sur Paris et on a vu, vendredi contre Zverev, que quand le toit du Court Philippe Chatrier était déployé, les conditions intérieures, très humides, rendaient la balle de Nadal moins vivace, et donc, moins destructrice. Tout en gardant aussi en tête cette terrible blessure au pied gauche de Rafa qui se réveille sans prévenir.