Discours à la nation

Ce fut la première collaboration triomphante entre Ascanio Celestini , désormais célèbre auteur italien, et David Murgia, comédien belge devenu l’alter ego du conteur dans nos contrées. Il y est déjà question des broyés de la vie mais vu, dans haut, à travers la mécanique qui sous-tend les discours des puissants. Traitant de tous les grands thèmes actuels (solidarité, chomage, crise, précarité, etc.), Ascanio Celestini donne la parole aux puissants de ce monde pour mieux montrer leur cynisme hallucinant. On rit dans ce spectacle d’une férocité salutaire porté par un David Murgia époustouflant.

Du 22 au 25/6 au Rideau de Bruxelles.