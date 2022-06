Les trois spectacles

Pueblo

Avec toujours la même simplicité dans le décor, toujours un musicien sur scène pour accompagner la présence hypnotique de David Murgia, toujours une langue fiévreuse, hypnotique, Ascanio Celestini retrouve les mêmes abords désenchantés d’un supermarché, ces rues peuplées d’êtres à la marge, invisibles, entre la clocharde qui squatte une cabine de vigile désaffectée et le manutentionnaire africain qui s’esquinte dans le grand entrepôt voisin. Aucun misérabilisme dans ce tableau de la précarité humaine. Au contraire, ironie et impertinence irriguent cette plongée auprès d’un peuple broyé par un système impitoyable avec les plus vulnérables.