Wout van Aert avant le Dauphiné: «Gagner une étape serait bon pour la confiance»

De retour à la compétition ce dimanche à l’occasion de la première étape du Critérium du Dauphiné, Wout van Aert a affiché ses ambitions avant le départ. « J’aimerais beaucoup gagner une étape cette semaine. Ce serait bon pour la confiance. Ma condition est décente, pas encore comme j’aimerais l’être pour le Tour de France, mais j’espère aller chercher une victoire d’étape », a déclaré le champion de Belgique dans des propos rapportés par Het Nieuwsblad.

« Avec Christophe Laporte, je vais essayer de me lancer dans les sprints. Nous n’avons pas de train de sprint ici, mais il y a peu d’équipes qui en ont un. Je ne sais pas si l’étape d’aujourd’hui se terminera par un sprint. Il n’y aura que quelques équipes intéressées pour contrôler la course et, bien sûr, le maillot jaune en dépendra. Peut-être que j’irai dans l’échappée. Le parcours est assez difficile dès le départ. »