Désigné favori pour le Ballon d’Or par Lionel Messi, Karim Benzema réagit: «Je suis très heureux que cela vienne d’un tel joueur» (vidéo)

Auteur d’une saison impressionnante sur le plan individuel (44 buts et 15 assists en 46 matches disputés), mais aussi vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Karim Benzema semble désormais intouchable pour le Ballon d’Or 2022, qui sera décerné le 17 octobre prochain.

Il y a quelques jours, Lionel Messi, vainqueur du dernier Ballon d’Or, estimait d’ailleurs que le Français méritait amplement ce titre, après sa magnifique campagne de Ligue des champions : « Je pense qu’il n’y a pas de doute, Benzema a eu une année spectaculaire et a fini par gagner la Ligue des champions, en étant fondamental à partir des huitièmes de finale dans chaque match. »

Et les propos du septuple Ballon d’Or ont touché Karim Benzema, qui s’est exprimé au micro d’ESPN après la défaite de la France face au Danemark en Nations League. « J’ai entendu ce qu’a dit Messi, je suis très heureux, très content que ça vienne d’un tel joueur. Cela me donne encore plus de motivation pour faire plus de choses », s’est réjoui l’attaquant du Real Madrid.