À quelques heures de la finale de Roland-Garros, Rafael Nadal entretient le flou concernant son avenir: «Je ne sais pas si je reviendrai ici»

« Je ne sais pas, j’aimerais pouvoir donner une réponse plus claire mais pour l’instant je n’en sais rien », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Il y a une chose claire, c’est que j’aimerais beaucoup revenir ici à Roland-Garros pendant quelques années mais j’ai un problème à un pied qui ne me permet pas de m’entraîner beaucoup. »

Une chose semble toutefois claire : le Majorquin ne semble pas encore avoir abandonné l’idée de revenir à Roland-Garros, malgré l’apparition de rumeurs concernant une possible annonce de sa retraite dès ce dimanche. « Mon objectif est de revenir ici, mais la possibilité existe que je ne puisse pas. Après ce tournoi, on va essayer de trouver des solutions pour mon pied. Il y a des jours très difficiles mais je vais tout faire pour continuer à jouer. Je vais me donner tous les moyens pour venir à nouveau ici. »