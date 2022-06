Roland-Garros: Rafael Nadal n’annoncera pas la fin de sa carrière ce dimanche

La rumeur enflait, mais il n’en sera rien : Rafael Nadal n’annoncera pas la fin de sa carrière ce dimanche. Dans un entretien, qui sera diffusé en début d’après-midi sur France Télévisions, l’Espagnol indique qu’il ne sait tout simplement pas de quoi son avenir sera fait. « Je ne sais pas, j’aimerais pouvoir donner une réponse plus claire pour l’instant mais pour l’instant je n’en sais rien. », a-t-il expliqué. Le reverra-t-on à Roland-Garros après cette finale ? Rien n’est moins sûr. « Il y a une chose claire, c’est que j’aimerais beaucoup revenir ici à Roland-Garros pendant quelques années mais j’ai un problème à un pied qui ne me permet pas de m’entraîner beaucoup. Mon objectif est de revenir ici, mais la possibilité existe que je ne puisse pas. Après ce tournoi, on va essayer de trouver des solutions pour mon pied. Il y a des jours très difficiles mais je vais tout faire pour continuer à jouer. Je vais me donner tous les moyens pour venir à nouveau ici. »

Depuis 2005, le joueur souffre du syndrome de Müller-Weiss, soit une nécrose progressive de l’os scaphoïde qui provoque des douleurs sur la face dorsale du pied. Il s’agit d’une maladie rare et dégénérative qui ne peut être guérie. À Roland-Garros, l’Espagnol a pris ses dispositions en s’accompagnant de son médecin personnel pour l’aider à se remettre sur… pied entre chaque match.