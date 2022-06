Rafael Nadal remporte un 14e Roland-Garros en surclassant Casper Ruud

Par AFP et rédaction

Rafael Nadal, invaincu en finale de Roland-Garros, est rentré encore un peu plus dans la légende du tennis et des Internationaux de France, en remportant dimanche une 14e fois le rendez-vous parisien: 6-3, 6-3 et 6-0 en 2h18 minutes.

Le Majorquin, 5e mondial, a écarté le jeune Norvégien de 23 ans, Casper Ruud, 8e au classement ATP, en finale pour accrocher aussi à son palmarès un 22e tournoi du Grand Chelem (un record), lui qui a déjà remporté l’Open d’Australie en janvier.