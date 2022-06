Roland-Garros: Rafael Nadal remporte le premier set de la finale contre Casper Ruud (direct)

Le Majorquin a l’occasion de remporter un 22e tournoi du Grand Chelem et de rentrer un petit peu plus dans l’histoire ce dimanche.

Rafael Nadal, invaincu en finale de Roland-Garros, n’est plus qu’à un petit match d’un stratosphérique 14e titre sur la terre battue parisienne, ce dimanche face à Casper Ruud, opposé à son idole pour sa première finale majeure.

Pour le jeune Norvégien, affronter Nadal sur le Central de Roland-Garros en finale, c’est « le plus grand défi de l’histoire de ce sport ». En cas de succès sur le court Philippe-Chatrier ce dimanche, Nadal empocherait également son 22e sacre en Grand Chelem et prendrait deux longueurs d’avance sur Novak Djokovic et Roger Federer.