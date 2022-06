Mauvaise nouvelle pour les Belges qui se rendent ou reviennent de France

Grosses perturbations à la gare du Nord à Paris dimanche, en plein week-end de Pentecôte : le trafic de banlieue et de grandes lignes au départ et à l’arrivée de la gare a été interrompu plusieurs heures, et ne reprenait que progressivement sur les grandes lignes dans l’après-midi, a indiqué la SNCF. Le trafic des Thalys est également concerné.

Un TGV Paris-Lille « a connu un incident de caténaire ce matin au niveau de Saint-Denis. La cause de cet incident pourrait être liée aux orages d’hier soir sur l’Ile-de-France mais on n’en est pas sûrs », a expliqué à l’AFP une porte-parole de la SNCF. Les passagers du TGV concerné ont dû être évacués et transbordés dans un autre train. « Pour des raisons de sécurité, l’alimentation électrique sur la zone a dû être temporairement interrompue, ce qui a généré l’interruption de la circulation de tous les trains », a-t-elle ajouté. « La circulation des trains va reprendre très progressivement pour tous les transporteurs au départ et à destination de Paris gare du Nord à partir de 14h30 », indiquait la SNCF sur son site internet, après avoir fait état auparavant d’une circulation « totalement interrompue ».