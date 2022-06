Intempéries: la pluie fait des dégâts importants, les pompiers submergés

A Herk-De-Stad, le bourgmestre Bert Moyaers se rendait sur le terrain afin de se faire une idée de l’ampleur des dégâts. Les communes de Hoeselt et Riemst semblaient ne pas avoir non plus été épargnées par les averses.

Le festival Extrema Outdoor, qui se tient à Houthalen-Helchteren, dans le Limbourg, était aussi les pieds dans la boue. Le bourgmestre Alain Yzermans a invité les festivaliers à ne pas se rendre sur le site avant 19h00.

La circulation à l’échangeur entre les autoroutes E313 et E314 à Lummen, dans le Limbourg, était par ailleurs perturbée dimanche après-midi en raison des fortes pluies.

« Nous sommes en gestion de crise »

Les pompiers de l’arrondissement de Huy-Waremme et de Liège sont mobilisés dimanche en raison des fortes pluies s’étant abattues sur la région. La zone Hesbaye comptabilisait plus d’une centaine d’interventions en fin d’après-midi. Fortement sollicités, les pompiers agissent notamment du côté de Braives, Hannut, Geer, ou encore Burdinne.

Des interventions qui concernent principalement des chaussées inondées, des arbres déracinés et des infiltrations d’eau dans les bâtiments. « Soyez prudents sur les routes, beaucoup de voiries sont complètement impraticables. Nous sommes en gestion de crise et nos équipes sont sur le terrain », a indiqué le bourgmestre de Hannut Manu Douette. Les villages de Crehen, Avin, Grand-Hallet ainsi que Cras-Avernas sont inondés et plusieurs routes ont été fermées à la circulation. Du côté de Burdinne, c’est Hannêche qui est particulièrement touchée tandis qu’à Braives, les points les plus critiques concernent Ciplet, Avennes et Ville-en-Hesbaye.

Même constat du côté de la zone Hemeco, où les pompiers sont sur le front dans plusieurs communes. À Liège, le contexte est moins critique mais les hommes du feu doivent néanmoins intervenir à divers endroits, comme Saint-Nicolas et Grâce-Hollogne. Des appels liés à des chaussées submergées et des habitations inondées.

La foudre frappe un immeuble

La foudre a frappé un immeuble à appartements à Ressaix (Binche) dimanche en milieu de matinée. L’impact a provoqué un incendie au niveau de la toiture. Les vingt-et-un résidents ont dû être évacués et relogés, l’immeuble n’étant temporairement plus habitable, ont indiqué les autorités binchoises.