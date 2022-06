Rafael Nadal: «Je ne sais pas ce qu’il va se passer à l’avenir, mais je vais continuer à me battre»

Rafael Nadal a remporté un quatorzième titre à Roland-Garros et un 22e trophée record en Grand Chelem aux dépens du Norvégien Casper Ruud (8e), balayé 6-3, 6-3, 6-0 dimanche en finale. L’Espagnol, âgé de 36 ans depuis vendredi, pourtant gêné par des douleurs au pied gauche, est devenu le vainqueur le plus âgé de l’histoire sur la terre battue parisienne. Dans la course au record de couronnes majeures, l’Espagnol compte désormais deux longueurs d’avance sur ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Novak Djokovic (20 chacun).

Quelques instants après la partie, le champion est revenu sur ce nouveau sacre. « Cela a été un réel plaisir de jouer contre toi, Casper. Félicitations pour ce tournoi, je suis vraiment content pour ton, équipe. Je te souhaite le meilleur pour le futur », a commencé l’Espagnol en s’adressant à son adversaire. « C’est incroyable ce qu’il s’est passé cette année. Merci à mon staff, sans vous, j’aurais certainement pris ma retraite sportive depuis longtemps. C’est très difficile de décrire ce que je ressens. Je ne croyais pas pouvoir être là, à 36 ans, à nouveau compétitif dans le tournoi le plus important de ma carrière. Cela me donne beaucoup d’énergie pour continuer. Je ne sais pas ce qu’il va se passer à l’avenir, mais je vais continuer à me battre. C’est incroyable de joueur ici, à Paris, avec le soutien de ce public. Merci à tout le monde. »