Roland-Garros: Rafael Nadal, un incroyable 14e sacre comme… à l’entraînement

À 36 ans, et alors qu’on se pose beaucoup de questions sur son avenir, Rafael Nadal vit dans le présent et enlève son 22e titre en Grand Chelem, le 14e à Auteuil. Il a même donné la leçon, en finale, à son élève et admirateur Casper Ruud : 6-3, 6-3, 6-0 en 2h18.