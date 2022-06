Stéphanie Huang, prix du public du Concours Reine Elisabeth: de la musique avant toute chose

Seule candidate belge de cette édition du Concours Reine Elisabeth, la violoncelliste belge Stéphanie Huang a conquis le cœur du public grâce à des prestations engagées et émouvantes. Une musicienne complète et passionnée.

Comment s’est déroulé votre parcours d’apprentissage ?

J’ai commencé le violoncelle avec ma mère et je suis ensuite entrée au Koninklijk Conservatorium de Bruxelles. Après ces 5 ans, j’avais envie de connaître un autre monde, j’ai présenté l’examen d’entrée au Conservatoire de Paris et j’ai été reçue : j’y ai travaillé avec Marc Coppey et Emmanuelle Bertrand.