Inondations, coupures d’électricité... les dégâts des intempéries de ce week-end (vidéo)

« Nous sommes en gestion de crise. Hannut a été très touché par les orages. Courage à toutes et tous. Je suis moi-même impacté, ma maison est remplie de boue », a signalé le bourgmestre Manu Douette. En plus de dégager les voiries, pomper les caves et placer des sacs de sable, les autorités devaient permettre le transfert des résidents de la Résidence Loriers.

Au vu de la situation chaotique, le plan d’urgence a été activé. « Il n’y a plus d’électricité là-bas et nous recevons de l’aide de la part des secours ainsi que la Protection civile. Nous contactons les familles des résidents pour savoir s’ils peuvent les accueillir et nous tentons de trouver des solutions avec d’autres homes », indiquait la direction. Bien qu’une surveillance soit réalisée au niveau des bassins d’orage, l’écoulement qui touche l’entièreté du territoire (villages de Crehen, Avin, Grand-Hallet ainsi que Cras-Avernas, etc.) est plutôt lié au ruissellement de l’eau au départ des champs. Plusieurs routes ont été fermées à la circulation et les équipes de la commune, aidées par les pompiers, travaillaient toujours d’arrache-pied pour nettoyer les dégâts.

Du côté de Burdinne, c’est la localité d’Hannêche qui a été particulièrement touchée tandis qu’à Braives, les points les plus critiques concernaient Ciplet, Avennes et Ville-en-Hesbaye. Du côté de la zone Hemeco, plusieurs petites interventions ont été effectuées à divers endroits mais rien de comparable au travail effectué par leurs collègues hesbignons.