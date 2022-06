La princesse Astrid fête ses 60 ans en mission économique aux Etats-Unis

La mission a débuté ce dimanche à Atlanta, avant de se diriger mardi vers New York et jeudi vers Boston. Plus de 500 hommes et femmes d’affaires entourent la princesse… rejointe ce week-end par son mari, qui lui en a fait la surprise pour son anniversaire.

C’est entouré de 522 hommes et femmes d’affaires et académiques et de quatre ministres que la princesse Astrid, qui préside depuis ce dimanche une mission économique d’une semaine aux Etats-Unis, a fêtés ses 60 ans ce 5 juin à Atlanta. En présence aussi de son époux le prince Lorenz, arrivé spécialement samedi soir pour lui faire la surprise d’être présent pour cet anniversaire symbolique. L’occasion pour les ministres de lui offrir un ensemble de trois plateaux de la société belge Ethnicraft, spécialisée dans la décoration et le mobilier en bois, et dessinés par un designer du sud des Etats-Unis. Les agences fédérales et régionales du commerce extérieur se chargeant, elles, du gâteau d’anniversaire. Que la princesse a découpé elle-même. Un autre étant destiné aux dizaines de membres de la délégation présents.

Un moment de détente dans une mission bien chargée, et haute en importance pour les entreprises belges, certainement après la pandémie. Les États-Unis représentent en effet la première terre d’exportation pour la Belgique, comme pour la Wallonie d’ailleurs, après l’Union européenne (les exportations wallonnes vers les USA représentant 12,6 % de ses exportations totales, soit 6,7 milliards). On comprend donc pourquoi cette mission commerciale a attiré autant d’entreprises, en faisant la deuxième plus grande jamais organisée par notre pays.